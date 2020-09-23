Vali Baruş Doğanşehir'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Baruş Doğanşehir'de incelemelerde bulundu

Malatya Valisi Aydın Baruş, Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Baruş Doğanşehir'de incelemelerde bulundu, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Baruş, Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ile Belediye Başkanı Durali Zelyurt'u ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Zelyurt, belediyenin hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Zelyurt, "Valimizi Doğanşehir Belediyemizde ağırlamaktan büyük bir onur ve kıvanç duyuyoruz." dedi.

Vali Baruş, daha sonra ilçede yapımı devam eden Hüsne Küçük Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi, Yıldız Küçük Kız Yurdu, Spor Salonu ve Erkenek Çok Programlı Lisesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Burada açıklama yapan Vali Baruş, ilçenin güzel tesisler kazandığını ifade ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Erkenek Mahallesi'nde bir halı saha yapılacağını kaydeden Baruş, "İnşallah önümüzdeki süreçte Doğanşehir çok daha güzel bir görünüme kavuşacak. Buradaki insanlarımız da daha mutlu, daha huzurlu yaşamlarına devam edecek." dedi.

Malatya Valisi, Doğanşehir, Köroğlu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Baruş Doğanşehir'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

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