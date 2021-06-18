Vali Baruş Fetih Tekstil Çalışanlarının Babalar Gününü Kutladı - Son Dakika

Vali Aydın Baruş Babalar Günü münasebetiyle 2. OSB'DE faaliyet gösteren Fetih Tekstil işletmesini ziyaret ederek buradaki çalışanların 'Babalar Günü'nü kutladı.

Vali Baruş işletme hakkındaki bilgileri fabrika müdürü Numan Nusretoğlu'ndan aldı. 51000 metrekare alan içerisinde 10000 metrekare kapalı alana sahip fabrikada 690 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Numan Nusretoğlu, hedeflerinin 850 çalışan istihdam etmek olduğunu söyledi. Taha Group bünyesinde sadece ihracat üzerine faaliyet gösterdiklerini, Fetih Tekstil'in ikinci fabrikası olarak 14 ülkeye ihracat yaptıklarını, çalışanların işletmeye bağlılığına önem verdikleri, bu sebeple hem 'Anneler Günü'nde hem 'Babalar Günü'nde hem de 'Kadınlar Günü'nde çalışanlarına hediyeler verdiklerini söyledi.

Vali Aydın Baruş, 2. OSB Müdürü Vahap Erdem, Fetih Tekstil fabrika müdürü Numan Nusretoğlu ile beraber işletmede çalışanların Babalar Gününü kutlayarak onlara hediye takdim ettiler.