Vali Baruş, foto kampı ziyaret etti
1 saat önce
Malatya Valisi Aydın Baruş, Arapgir ilçesinde düzenlenen "5. Uluslararası Foto Kampı"nı ziyaret etti.
Malatya Valisi Aydın
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:55 Kaynak: AA
Baruş, Arapgir
ilçesinde düzenlenen "5. Uluslararası Foto Kampı"nı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Arapgir Belediyesi ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Malatya Foto Kampı, fotoğraf çekimleri, fotoğraf sergileri, doğa ve kanyon yürüyüşleri, at binme ve müzik dinletileri şeklinde devam ediyor.
Arapgir ilçesine gelen yerli yabancı yüzlerce fotoğraf sanatçısı, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerek fotoğrafladıkları kamp alanında incelemelerde bulunan Vali Baruş, misafirlerle sohbet ederek duygu ve düşüncelerini dinledi.
Ziyarette Vali Baruş'a MHP
Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu
ile Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal
da eşlik etti.
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