Vali Baruş, gençlik merkezinde inceleme yaptı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapımı devam eden gençlik merkezi inşaatında inceledi.

Valilikten yazılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, gençlik merkezinde inceleme yaptığı esnada, yetkililerden bilgi aldı.

Merkez Battalgazi İlçesi Melekbaba Mahallesinde 58 dönümlük alan üzerinde inşaatı devam eden ve spor kompleksine dönüştürülmesi planlanan gençlik merkeziyle ilgili Baruş, "İlimizde yapımı devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte gençlerin boş zamanlarını değerlendirerek, daha modern ve daha iyi şartlarda sportif aktivitelerini yapma imkanı bulacak olmaları bizleri mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baruş'a incelemede Çevre Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve ilgililer eşlik etti.