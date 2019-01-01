Vali Baruş, Güvenlik Güçlerini Yalnız Bırakmadı

Malatya Valisi Aydın
Baruş, yılbaşı gecesi kentteki asayiş uygulama noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulundu.
Vali Aydın Baruş, 2018 yılının son saatlerinde vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmesi için görev başında bulunan emniyet, jandarma ve 112 komuta merkezi personeline moral ziyaretinde bulundu.
Vali Baruş, beraberinde Battalgazi
Kaymakamı Abdulkadir Duran, Yeşilyurt
Kaymakamı Turgay Gülenç, İl Jandarma
Komutanı Albay Necmi İnce
ve İl Emniyet Müdürü Dr Ömer Urhal
ile birlikte şehrin giriş ve çıkış noktalarında yer alan uygulama noktaları ile polis merkezlerini ziyaret etti.
Burada görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yıllarını kutlayan Baruş, "Malatya'daki huzuru sağlamada gece gündüz özverili bir şekilde çalışan tüm güvenlik mensuplarına teşekkür ediyorum. Görevlerinde kolaylıklar diliyorum. İlimizdeki vatandaşlarımızın rahat bir şekilde uyuması için bu soğuk havalarda fedakarlıkla görev yapıyorsunuz, vatandaşlarımızın huzuru sizlerin hassas ve özverili bir şekilde çalışmasına bağlı. Yeni yılınız hayırlı olsun, aileleriniz ile birlikte huzurlu, mutlu, sağlıklı geçer, Allah yardımcınız olsun" şeklinde konuştu.
112 komuta kontrol merkezi ziyareti
Vali Aydın Baruş daha sonra 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli'nin de hazır olduğu ziyarette çalışan personelin yeni yılını kutlayan ve yapmış oldukları zorlu görevde kolaylıklar dileyen Vali Baruş, 112 çalışanlarının sorunlarını dinledi.
Yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret
Vali Aydın Baruş son olarak eşi Nagihan Baruş ile birlikte Beydağı
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.
Yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek aileleri ile sohbet eden Vali Baruş ve Nagihan Baruş, bebeklere altın taktı. 2019 yılının bebekler ile ailelere hayırlar getirmesini dileyen Vali Baruş, çocuklarına sağlık ve uzun ömürler temennisinde bulundular. - MALATYA