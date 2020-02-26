Vali Baruş hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Baruş hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulundu - Son Dakika

Vali Baruş hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulundu

7 saat önce

24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından dün Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğündeki deprem de paniğe neden oldu.

Vali Baruş hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulundu, System.String[]

24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından dün Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğündeki deprem de paniğe neden oldu. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, artçıların sürdüğünü belirterek hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.


Malatya'nın Kale ile Pütürge ilçeleri sınırına yakın bir bölgede gece yarısı meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem bölgede korkuya neden oldu. 24 Ocak günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 şiddetindeki depremde ağır hasar alan birçok evde bu depremle birlikte hasarın arttığı gözlemlendi. Bir önceki depremden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Kale'de ise birçok ev ağır hasar alırken, vatandaşlar halen AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalıyor.


Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem sonrası Malatya Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sabah erken saatlerde depremin merkez üssü olan Kale ilçesinde incelemelerde bulundu. İlk olarak depremin merkez üssüne en yakın mahalle olan Çanakçı Mahallesi'ne giden Vali Baruş ve Başkan Gürkan, burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra Bent Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan konteyner alanında çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Baruş, İHA'ya yaptığı açıklamada gece yaşanan depremin korkuya neden olduğunu söyledi. Sivrice depreminde bölgede çok sayıda konutun hasar gördüğünü anımsatan Baruş, "Sabah ilk olarak Çanakçı Mahallesi'ni ziyaret ettik. Çok şükür can kaybı ve yaralanma yok. Önceki depremde ağır hasar gören evlerde bu hasar oranı git gide artıyor. Bu nedenle ağır hasarlı binalara vatandaşlarımızın kesinlikle girmemeleri gerekiyor" dedi.


İlk depremin ardından Malatya'da 5 bin barınma çadırının kurulduğunu belirten Baruş, artçıların sürdüğünü ve bu geçiş süreci boyunca evi ağır hasarlı vatandaşların çadırlarda kalmaları gerektiğini dile getirdi. 6,8'lik büyük depremin ardından Malatya'da 6 bölgede geçici barınma merkezlerinin kurulduğunu aktaran Baruş, "6 bölgede konteyner kurma çalışması devam ediyor. Bent Mahallemizde de şuan 26 konteyner kurulma işlemi bitmek üzere. Yarından itibaren vatandaşları kabul etmeye başlayacağız. Kalıcı konutların yapımı da yakın bir bölgede yapılacak. Önümüzdeki kışa kadar bu konutların da yapımı tamamlanacak" şeklinde konuştu.


Mevcut hasarlar ileri safhaya dönüştü"


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depremin merkez üssü olan Kale ilçesinde devletin tüm organları ile birlikte saha çalışması yaptıklarını kaydederek, "Mevcut eski depremden zarar gören yapılardaki zarar biraz daha ileri safhaya dönüştü" ifadelerine yer verdi. Bent Mahallesi'nde 26 konteynerlik geçici barınma merkezinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Gürkan, "Burada alt yapı, su ve kanalizasyon işlemleri MASKİ tarafından yürütülüyor. Yine elektrik işleri de devam ediyor. Devletimizin tüm kurumları bizzat burada sahada vatandaşın yanındadır. Bütün alanların taraması konusunda yerleşim yerlerindeki durumun gözetlenmesi adına çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Elazığ, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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