Vali Baruş Hekimhan'ı ziyaret etti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Hekimhan ilçesini ziyaret etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Hekimhan ilçesini ziyaret etti.

Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Turan Karadağ ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Vali Baruş, kamu kurum müdürleri ve muhtarlarla Hekimhan Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Baruş, burada yaptığı konuşmada, Malatya'nın tarımsal alanlarıyla önemli bir kent olduğunu, bu alanlardaki ürün değerinin arttırılmasının en önemli hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Hekimhan için maden ve tarımın ne kadar önemli olduğunu bildiklerini anlatan Baruş, şöyle devam etti:

"Özellikle ceviz konusunda önde gelen ilçelerimizden olduğunu biliyoruz. Dairelerimizin amirlerini buraya getiriyoruz ki siz ilk elden onlarla muhatap olup hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan sorunlarınızı, problemlerinizi, iletmek istediklerinizi dile getirebilin, onun için bu toplantıları tertip ediyoruz. Daire amirleri de bu meselelere çözüm arama yolunda çaba sarf etsinler."

Baruş, muhtarların da önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Muhtarlarımızın huzur ve güvenliğin sağlanmasında çok önemli rolü var. Mahallenizde, yaşadığınız yerlerde huzur ve güven içerisinde yaşanması için kolluk kuvvetlerimizle işbirliği halinde çalışmalısınız." dedi.

Vali Baruş, daha sonra şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, Tarihi Taşhan'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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