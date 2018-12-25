Vali Baruş, İlçe Müftüler Toplantısına Katıldı

Malatya
Vali Aydın
Baruş, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen İlçe Müftüler Toplantısına katıldı.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Baruş, İl Müftülüğünce düzenlenen İlçe Müftüler Toplantısında yaptığı konuşmada, müftülerin milli değerlerin de öğretilmesine katkı sağlaması gerektiğini belirtti.
Baruş, konuşmasının devamında şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz günlerde Akçadağ
Müftülüğünün yaptığı müessese ile çocuklarımız ve vatandaşlarımız İslami değerleri öğrenme imkanı yakalamış. Bu değerlerden yararlanması bakımından güzel bir müessese inşa edilmiş. Bundan sevinç duyduk. Tüm müftülerden bu gayreti bekliyoruz. Müftülerimizin tek vazifesi camilerimize sahip çıkmak değil, aynı zamanda değerlerimize sahip nesiller yetiştirmek noktasında vatandaşlarımızla ele ele çalışmak. Belediyelerimizle işbirliği yapmaktır. Battalgazi
bunun en güzel örneği. Burası tarihi ve kültürel değerler bakımından son derece zengin ve milletimizin değerlerinin günlük yaşantısında hakim kılındığı anlayışa sahip bir yöre. Sorumluluk duygusunu hiçbir zaman ihmal etmeden, gecenizi gündüzünüze katarak, çalışacağınıza inanıyorum."
Toplantıya İl Müftüsü Ümit Çimen
, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan
ve ilçe müftüleri katıldı.