Vali Baruş İle Yatırım Ve Hizmetleri Gezen Başkan Polat

Gezi Programına Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü, Daire Başkanları ile ilgili şube müdürleri de katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, gezi programı kapsamında Lisanslı Depoculuk alanı, GES (Şehir Mezarlığı alanı içerisinde yapılan Güneş Enerji Santrali), Kuzey Kuşak yolu, Atabey Feribot iskelesi, Atıksu Arıtma Tesisi ile Katı Atık çöp depolama alanını Vali Aydın Baruş ile birlikte gezerek yapılan hizmet ve yatırımlar ile ilgili bilgiler aktardı.

Enerji üretiminde örnek illerdeniz

Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın geleceği düşünülerek yatırım ve hizmetler üretildiğini belirterek, "Malatya Entegre Çevre Projesi kapsamında kent genelinde toplanan katı atıklar ayrıştırıldıktan sonra ülke genelindeki uygulamalardan farklı olarak, 3'ü enerji tabanlı 4 ayrı prosesle atıkların bertarafı, atıklardan 3 farklı teknolojiyle (Gazifikasyon, Biyogaz, LFG) elektrik enerjisi elde edilmektedir. Çevre kirliliğini ortadan kaldırırken bir yandan da elektrik enerjisi üretilerek geleceğimize yatırım yapmış oluyoruz.

Büyükşehir Belediyemizin önemli projelerinden biride Şehir Mezarlığı yanında 60 bin metrekarelik bir alan üzerine kurduğumuz GES santralidir. Bu santralimizde yaklaşık olarak 5 bin konutumuzun enerji ihtiyacını karşılayabilecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak doğanın bütün imkânlarını kullanarak önemli miktarda elektrik enerjisi üretir hale geldik. Yapmış olduğumuz bu enerji yatırımları ile ilimizi Türkiye'de örnek alınacak duruma getirdik" dedi.

Malatya'ya 10 bin ton kapasiteli lisanslı depo yapıyoruz

Başkan Polat, "Malatya'nın geleceğine katkı sunacak bir proje Lisanslı Depoculuk Projesi. Lisanslı Depoculuk Projesi ile ticareti kolaylaştırarak üretici, tüccar, sanayici ve ihracatçılara önemli kazanımlar sağlanacaktır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı altında hayata geçirilen 'Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası Projesi' ile bölgenin rekabet gücü artacak. Toplam 4 Bileşenden oluşan (Teknik yardım, Tedarik, İnşaatın Müşavirliği ve İnşaat) ve bütçesi yaklaşık 13.6 milyon avro olan proje kapsamında sebze hali yanında mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait olan 38 dönüm arazi üzerine bir lisanslı depo inşa edilecek.10 bin ton kapasiteye sahip olan depomuzun Malatya'mız için ihtiyaç olduğuna inanıyorum.

Atıksu Arıtma Tesisimizde, Tesisimize gelen atıksu kaba ve ince ızgaralardan geçtikten sonra havuzlarda çeşitli işlemlere tabi tutularak son çökeltme tanklarına sevk edilerek aktif çamurdan temizlenir ve atıksu temizlenmiş olarak Karakaya Barajına verilmektedir.

Büyükşehir Belediyesi olarak Atabey İskelesinde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ulaşımda Feribotu kullanan vatandaşlarımız için daha modern bir alan oluşturduk. " dedi.

Çok güzel hizmetler

Gezi programından çok etkilendiğini belirten Vali Baruş, "Büyükşehir Belediyesi Malatya'nın geleceği düşünülerek yatırımlar ve hizmetler yapılmış. Alternatif enerji kaynakları ile elektrik üretilmesi hem ülkemiz hemde şehrimiz için çok büyük kazanımdır. Bu yatırımların Malatya'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.