Vali Baruş, Kale ve Battalgazi ilçelerinde konut projelerinde incelemede bulundu - Son Dakika

Vali Baruş, Kale ve Battalgazi ilçelerinde konut projelerinde incelemede bulundu

Malatya Valisi Aydın Baruş, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya'yı da etkileyen depremden dolayı evleri hasar gören hak sahibi vatandaşlar için Kale ve Battalgazi ilçelerinde yapılan konut projelerini inceledi.

Vali Baruş, Kale ve Battalgazi ilçelerinde konut projelerinde incelemede bulundu, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya'yı da etkileyen depremden dolayı evleri hasar gören hak sahibi vatandaşlar için Kale ve Battalgazi ilçelerinde yapılan konut projelerini inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş ilk olarak Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi'nde yapılan afet konutlarını inceledi.

Burada yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Baruş, 18 blok olarak yapılması planlanan deprem konutları için alan tahsisi konusunda gerekenin yapılması için Çevre Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan'a gerekli talimatları verdi.

Daha sonra Kale ilçesi Düzyol Mahallesi'ne geçen Vali Baruş, burada vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, çözümü noktasında gereken çalışmaların yapılacağını belirtti.

Ardından Battalgazi ilçesi Bulutlu Mahallesi için yapımına başlanan köy evleri inşaat alanına geçen Aydın Baruş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Battalgazi, Aydın, konut, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Baruş, Kale ve Battalgazi ilçelerinde konut projelerinde incelemede bulundu - Son Dakika

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