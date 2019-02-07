Vali Baruş, Kan Bağışı Kampanyasına Katıldı

Malatya Valisi Aydın Baruş, kan ve kök hücre bağışı kampanyasına katıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, kan ve kök hücre bağışı kampanyasına katıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, eşi Nagihan Baruş ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" sloganıyla başlatılan ve İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına katıldı.



Baruş, kan bağışı konusunda herkesin duyarlı olmasını gerektiğini belirterek, "Bu hayati konuda toplumsal olarak duyarlılık sergilememiz lazım. Türkiye'de ihtiyacı olan insanlara kan sağlama noktasında Türk Kızılayı, gerçekten üzerine düşen görevi yapıyor. Malatya Kan Merkezi de duyarlı bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Malatya'daki vatandaşlarımızın kan verme ilgisi gerçekten takdire şayan ancak bazı mevsimsel geçiş zamanlarında kan stokunda önemli bir azalma meydana geliyor. Özellikle kış aylarında bunu görüyoruz. Bu aylarda da bu açığı kapatmak için değişik kampanyalarla bu kan stokuna katkı sağlamak çok önemli." ifadelerini kullandı.



Baruş, kan bağışında bulunan emniyet personeline teşekkür etti.



Kan bağışına İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve eşi Kadriye Urhal, Kızılay Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Serdal Ucuz ve Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın da iştirak etti.

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