Vali Baruş koronavirüs tedbirlerini denetledi - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile yeni tip koronavirüs salgınının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tedbirlerin ve kararların uygulamalarını denetledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il merkezindeki iş yerlerini, kahvehaneleri, çay ocaklarını ve Kanalboyu Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'nde bulunan kafeteryaları denetleyen Vali Baruş ile beraberindekiler, denetimlerde özellikle sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını, bu konuda alınan kural ve kaidelere riayet edilip edilmediğini kontrol etti.

Bu denetimlerin her gün devam edeceğini belirten Baruş, "Hiç kimsenin vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atma hakkı yoktur. Kurallara uymayıp halkın sağlığını tehlikeye atanlar hakkında gerekli uyarılarda bulunarak sorumsuzca davranan kişi ve iş yerlerinin ihlallere devam etmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanması hakkında görevlilere talimat verdim." açıklamasında bulundu.