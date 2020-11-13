Vali Baruş, Kur'an kurslarını ziyaret etti - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, Ahmediye Kız Kur'an Kursu ve Ilıcak Yatılı Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, İl Müftüsü Veysel Işıldar ve Kur'an kursu yetkilileri ile birlikte yaptığı ziyarette Ahmediye Kız Kuran Kursu'nda 4-6 yaş grubunda Kur'an eğitimi alan çocuklarla görüştü.

Daha sonra Ilıcak Yatılı Kur'an Kursu'na geçen Vali Baruş, hafızlık eğitimi alan çocuklarla görüşerek tek tek sohbet etti.

Çocukların kurslarda erken yaşta aldıkları bilgilerle gelecekte daha faydalı bireyler olacağını belirten Vali Baruş, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız hem eğitimde hem de dini bilgiler konusunda donanımlı olarak yetişiyor. Burada aldıkları eğitimle milli, manevi ve kültürel değerlerini bilen bireyler olarak yetişecekler." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Veysel Işıldar, Kur'an kurslarında eğitim gören çocukların sayısı ve durumu hakkında bilgi verdi.