Malatya'da LGS'de ilk 100'e giren öğrenciler ödüllendirdi - Son Dakika

Malatya'da Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) ilk 100'e giren öğrenciler ödüllendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlen programda LGS'de ilk 100'e giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Baruş, törende, insan kaynağını nitelikli hale getirmenin en önemli yolunun gençlere, çocuklara iyi bir eğitim vermekten geçtiğini belirtti.

Ülkeyi milletler yarışında daha iyi bir seviyeye taşıyabilmek için de iyi eğitimli gençlere ihtiyaç olduğunu aktaran Baruş, şunları kaydetti:

"Hedefimiz büyük Türkiye hedefimiz milletler yarışında en önde olan, dünya mazlumlarına kol, kanat gerebilme gücüne sahip, hak ve adaletin dünyada temsilcisi olan bir ülke. Bu anlamda bu hedefleri gerçekleştirebilmemiz yolunda en önemli dayanağımız, teminatımız da sevgili gençlerimiz. Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için azimle ve sabırla çalışmamız gerekiyor. LGS'de başarı göstererek hem ilimizin yüzünü ağartan hem de Türkiye'mizin geleceğine umut veren, ışık olan gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ise bu yıl öğrencilerin LGS'de gösterdiği başarının eğitim camiasını ziyadesiyle memnun ettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere ödülleri verildi.