Son Dakika Haberleri: Vali Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü
Son Dakika Güncel Vali Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü

Vali Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü

6 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

Vali Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdevire ve Mahalli İdareler Müdürü İsmet Timur ile Büyük Hüseyinbey ve Küçük Hüseyinbey muhtarlıklarını ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Büyük Hüseyinbey Mahallesi Muhtarı Coşkun Şalva ve Küçük Hüseyinbey Mahallesi Muhtarı Bilal Türker ile bir araya gelen Vali Baruş, sorun ve talepleri dinledi.

Baruş, mahallelerin sıkıntıları ve çözümü noktasında yürütülecek çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi aldı, talepleri yerinde gördü.

Muhtarlar, ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirerek Baruş'a teşekkür etti.

Vali Baruş, daha sonra Sivas Caddesi ve Kışla Caddesi üzerinde bulunan dükkanları gezerek esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Malatya Valisi, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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