Vali Baruş Muhtarlarla Buluştu

Malatya Valisi Aydın
Baruş, Kale
ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.
Vali Baruş, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, amaçlarının ilk elden sorun ve talepleri dinlemek ve bunlara çözüm bulmaya çalışmak olduğunu belirtti.
Muhtarların kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Vali Baruş, "Muhtarlarımız, vatandaşın dokunan elidir. Vatandaşlarımızın sorunları olduğu zaman ilgili kurumlarla iletişime geçilerek sorunların çözülmesi sağlanacaktır. Emniyet ve jandarmanın da mahalledeki yardımcıları sizlersiniz. Bir olay veya şüphe anında en kısa sürede kolluk birimlerini haberdar edeceksiniz." diye konuştu.
Toplantıda hazır bulunan kamu kurumlarının il müdürleri, kendi görev alanlarıyla ilgili bilgi verdi, muhtarların talep ve sorunlarını yanıtladı.
Toplantının ardından Vali Baruş, ilçede yapımı devam eden spor salonu ve stadı gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Vali Baruş'a Kale Kaymakamı Mehmet Güder
, Belediye Başkanı Cemal Akdemir
, İl Jandarma
Komutanı Albay Necmi İnce
ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal
eşlik etti.