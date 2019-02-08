Son Dakika Haberleri: Vali Baruş Muhtarlarla Buluştu

Vali Baruş Muhtarlarla Buluştu

46 dakika önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kale ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Baruş Muhtarlarla Buluştu, System.String[]
Malatya Valisi Aydın Baruş, Kale ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Baruş, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, amaçlarının ilk elden sorun ve talepleri dinlemek ve bunlara çözüm bulmaya çalışmak olduğunu belirtti.

Muhtarların kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Vali Baruş, "Muhtarlarımız, vatandaşın dokunan elidir. Vatandaşlarımızın sorunları olduğu zaman ilgili kurumlarla iletişime geçilerek sorunların çözülmesi sağlanacaktır. Emniyet ve jandarmanın da mahalledeki yardımcıları sizlersiniz. Bir olay veya şüphe anında en kısa sürede kolluk birimlerini haberdar edeceksiniz." diye konuştu.

Toplantıda hazır bulunan kamu kurumlarının il müdürleri, kendi görev alanlarıyla ilgili bilgi verdi, muhtarların talep ve sorunlarını yanıtladı.

Toplantının ardından Vali Baruş, ilçede yapımı devam eden spor salonu ve stadı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Baruş'a Kale Kaymakamı Mehmet Güder, Belediye Başkanı Cemal Akdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:02 Kaynak: AA

Aydın, Malatya Valisi, Kale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 Kişinin Ölmesine Neden Olan Binayla İlgili Korkunç İddia: Taşıyıcı Kolonları Kesilmiş Kendisini Hastanelik Eden Eski Eşini Duruşma Salonunda Gören Kadın Baygınlık Geçirdi

Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Krediler 2 Yıl Geri Ödemesiz 7 Yıl Vadeli Olacak Interpol ile Europol Tarafından Aranan Rus Terörist, Kayseri'de Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 23:48:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Baruş Muhtarlarla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]