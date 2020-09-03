Vali Baruş, Okulum Temiz Belgesi alan okullarda incelemede bulundu - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okulum Temiz Belgesi" verilen okullarda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu'nun uygulanması konusunda iş birliği protokolünün imzalanmasının ardından hayata geçen projeyle Malatya'da toplam 44 okul Okulum Temiz Belgesi almaya hak kazandı.

Bu kapsamda Kovid-19 ile mücadelede İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterleri yerine getirdiği için "Okulum Temiz Belgesi" verilen okullardan Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi, Mehmet Emin Bitlis İlkokulu, Akmercan Anadolu Lisesi ve Vali Galip Demirel Ortaokulunda incelemelerde bulunan Vali Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'dan bilgiler aldı.

Baruş, ateş ölçer, maske, dezenfektan, sınıf düzenleri, çapraz oturma düzeni ve sosyal mesafe ile ilgili işaretleme kurallarına uygun alınan tedbirleri inceledi.