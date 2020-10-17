Vali Baruş OSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan işletmelere ziyarette bulunarak istihdam ve ihracat konuları hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş'u Güngör Tarım Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güngör ve İkinci Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Vahap Erdem karşıladı.

İbrahim Güngör, işletmede incelemelerde bulunan Vali Baruş'a özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat yaptıklarını, Malatya başta olmak üzere ülke ihracatına ve ekonomisine katkı sağlayarak yapmış oldukları kayısı ihracatı ile aynı zamanda Malatya'nın en önemli tarım ürünü olan kayısının da tanıtımında önemli rol oynadıklarını ifade etti.

Daha sonra Gözde Helva Fabrikasını ziyaret eden Baruş'u burada Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayhan karşıladı.

İncelemeler sırasında Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan, 1995 yılında gıda üretimine başladıklarını, tahin ve tahin helvası olarak üretime başlayıp daha sonraki yıllarda simitlik susam, akide şekeri, lokum, reçel ve kakaolu fındık kreması ile ürün yelpazelerini geliştirdiklerini aktardı.

Kayhan, 50 kişinin çalıştığı işletmede teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek yaptıkları ürünleri şu anda Kanada, Rusya, İrlanda ve Türkmenistan gibi ülkelere ihraç ettiklerini kaydetti.

Ziyaretlerinin sonunda değerlendirmelerde bulunan Baruş, organize sanayi bölgelerinin kentin gelişimi ve iş istihdamı açısından önemini belirterek, "Yapmış olduğumuz ziyaretlerde üretim faaliyetlerini yerinde görüyor, sanayicilerimizin her türlü talep ve görüşlerini de alarak istişarelerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.