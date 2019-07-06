Son Dakika Haberleri: Vali Baruş, Sultansuyu'nda incelemede bulundu
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Vali Baruş, Sultansuyu'nda incelemede bulundu

1 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Baruş, Sultansuyu'nda incelemede bulundu, System.String[]
Malatya Valisi Aydın Baruş, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünü ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, işletmeyi gezerek bilgiler alan Vali Baruş, daha sonra İşletme Müdürü Ahmet Karakeçe ile birlikte Yeniköy Sığır Yetiştirme Tesisleri'ne geçerek burada da incelemelerde bulundu.
Tesiste yetiştirilen "Montofon" ırkına ait sığırlarla ilgili bilgiler de alan Baruş, daha sonra müdürlükten ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:59 Kaynak: AA
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