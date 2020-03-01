Vali Baruş'tan depremzedelere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Baruş'tan depremzedelere ziyaret - Son Dakika

Vali Baruş'tan depremzedelere ziyaret

6 saat önce

Malatya Vayisi Aydın Baruş, depremden etkilenen mahalleri ziyaret ederek, muhtarlardan bilgi aldı.

Vali Baruş'tan depremzedelere ziyaret, System.String[]

Malatya Vayisi Aydın Baruş, depremden etkilenen mahalleri ziyaret ederek, muhtarlardan bilgi aldı.


Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve Malatya'yı da etkileyen 24 Ocak'taki deprem nedeniyle, Deprem nedeniyle Pütürge ilçesine bağlı Poskıran, Pazarcık, Bölükkaya, Karşıyaka ve Tepehan Mahallelerini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, mahalleler hakkındaki bilgileri muhtarlardan aldı. Hasarlı, ağır hasarlı veya yıkık binalar ile yardım ihtiyaçlarının olup olmadığı, yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığının incelemesi yapıldı. Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini, ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Vali Baruş, hasarlı binaları gezerek, hasarı yerinde gördü. Pütürge ilçesi Aktarla Mahallesi'nde depremde ağır hasar gören evdeki eşyalarını koyduğu çadırı yanan Adem Orhan'a ziyarette bulunan Vali Baruş ve beraberindekiler geçmiş olsun diyerek devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.


Vali Aydın Baruş'un mahalle incelemelerine, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, Poskıran Mahallesi Muhtarı Kasım Yaray, Pazarcık Mahallesi Muhtarı Nusret Doğan, Bölükkaya Mahallesi Muhtarı İbrahim Çakır, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mehmet Yakut ve Tepehan Mahallesi Muhtarı Ekrem Şenadlı da katıldı. - MALATYA

Pütürge, Malatya, Deprem, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk bayrağını gören çocukların İstiklal Marşı'nı okuması sosyal medyada ilgi gördü
Son Dakika: AB, İdlib'i görüşmek üzere acil toplanma kararı aldı Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan yayın yönetmeni ve 3 çalışanı serbest bırakıldı Son Dakika: Ilımlı Muhalifler, İdlib'deki 9 köyü Esed rejimi güçlerinden geri aldı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 19:14:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Baruş'tan depremzedelere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]