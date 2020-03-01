Vali Baruş'tan depremzedelere ziyaret - Son Dakika

Malatya Vayisi Aydın Baruş, depremden etkilenen mahalleri ziyaret ederek, muhtarlardan bilgi aldı.



Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve Malatya'yı da etkileyen 24 Ocak'taki deprem nedeniyle, Deprem nedeniyle Pütürge ilçesine bağlı Poskıran, Pazarcık, Bölükkaya, Karşıyaka ve Tepehan Mahallelerini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, mahalleler hakkındaki bilgileri muhtarlardan aldı. Hasarlı, ağır hasarlı veya yıkık binalar ile yardım ihtiyaçlarının olup olmadığı, yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığının incelemesi yapıldı. Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini, ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Vali Baruş, hasarlı binaları gezerek, hasarı yerinde gördü. Pütürge ilçesi Aktarla Mahallesi'nde depremde ağır hasar gören evdeki eşyalarını koyduğu çadırı yanan Adem Orhan'a ziyarette bulunan Vali Baruş ve beraberindekiler geçmiş olsun diyerek devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.



Vali Aydın Baruş'un mahalle incelemelerine, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, Poskıran Mahallesi Muhtarı Kasım Yaray, Pazarcık Mahallesi Muhtarı Nusret Doğan, Bölükkaya Mahallesi Muhtarı İbrahim Çakır, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mehmet Yakut ve Tepehan Mahallesi Muhtarı Ekrem Şenadlı da katıldı. - MALATYA