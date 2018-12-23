Son Dakika Haberleri: Vali Baruş'tan Gençlere Spor Tavsiyesi

Vali Baruş'tan Gençlere Spor Tavsiyesi

1 saat önce

Vali Aydın Baruş, amatör spor müsabakaları ile gençlik ve spor merkezlerindeki spor eğitimlerini takip etti.

Vali Baruş'tan Gençlere Spor Tavsiyesi, System.String[]
Vali Aydın Baruş, amatör spor müsabakaları ile gençlik ve spor merkezlerindeki spor eğitimlerini takip etti. Baruş, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durması adına sporun önemine değindi.

Ziyarete Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Gençlik Merkezleri Koordinasyon Şube Müdürü Dr. Abdullah Doğan, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel, Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca ve idareciler katıldı. Ziyaret Battalgazi Çamlıca Restoran da Suriyeli çocuklara "Sosyal Uyum Projesi" kapsamında gerçekleşen kahvaltı programıyla başladı.

Daha sonra Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme performans grubunun antrenmanlarını izleyen Vali Baruş, buradan da eski Kız Lisesi Spor Salonun da Badmintoncuların antrenmanlarını takip etti.

Tecde Spor Salonunda yapılan Gençler Doğu ve Güneydoğu Anadolu Masa Tenisi Şampiyonasına da katılan Baruş, daha sonra Beydağı Gençlik Merkezinde İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı'dan yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aldı. Çok Amaçlı Spor Salonun'da Karate, Güreş, Masa Tenisi Antrenmanlarını da izleyen Baruş, Merkez Spor Salonunda oynanan Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile Fındıklı Spor Voleybol 1. Lig Müsabakalarını takip etti.

Son olarak, Yeşiltepe Spor Kompleksinde oynanan Amatör Futbol müsabakalarını izleyen Vali Baruş, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün faaliyetlerini yakından takip ederek Fındıklı ve ekibine başarılar diledi.

Vali Aydın Baruş, sporsal faaliyetleri takip ederken sık sık sporcuların aileleri ile de sohbet etti. Çocuklarının sporsal ve kişisel gelişimlerinde ailelerin destekçi olmasından dolayı hepsini tebrik ederek gençlerin spora yönlendirerek onları zararlı alışkanlıklardan korunabileceğini söyledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:43 Kaynak: İHA

Beydağı, Aydın, Fındıklı, Malatya, Güncel
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