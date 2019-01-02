Vali Baruş'tan Karayolları Bakımevlerine Ziyaret

Malatya Valisi Aydın Baruş, Karayolları 81. Şube Şefliğine bağlı bakımevlerini ziyaret etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Karayolları 81. Şube Şefliğine bağlı bakımevlerini ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, yoğun kar yağışının yaşandığı kentte ilçe ve mahalle yollarının kapanmaması ve vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi amacıyla karayolları bakım evlerini ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu.



Pütürge, Darende, Sürgü Karayolları Bakımevleri'ni ziyaret eden Baruş, yoğun karlı günlerde ve yolların buzlanması durumunda personelin alacağı tedbirler, iş makineleri, araç ve gereçler hakkında detaylı bilgi aldı.



Vali Baruş, bakımevlerinde görevli personelin yeni yılını kutlayarak, karla mücadele çalışmalarında başarı diledi.

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