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Vali Baruş'tan mahalle ziyaretleri

9 dakika önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

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Malatya Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

Baruş, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Mahalli İdare ve Denetim Müdürü İsmet Timür ile Özalper, Samanlı ve Aşağıbağlar mahalle muhtarlıklarını ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Özalper Mahallesi Muhtarı Ramazan Korkmaz, Samanlı Mahallesi Muhtarı Orhan Balaman ve Aşağıbağlar Mahallesi Muhtarı Ömer Şahin ile bir araya gelen Baruş, sorun ve talepleri dinledi.

Baruş, mahallelerin sıkıntıları ve çözümü noktasında yürütülecek çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi aldı, talepleri yerinde gördü.

Muhtarlar, ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Baruş'a teşekkür etti.

Malatya Valisi, Ömer Urhal, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:28 Kaynak: AA
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