Son Dakika Haberleri: Vali Baruş'tan, mahalle ziyaretleri
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Vali Baruş'tan, mahalle ziyaretleri

44 dakika önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

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Malatya Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve Mahalli İdareler Müdürü İsmet Timür ile Fırat, Çöşnük ve Zafer mahalle muhtarlıklarını ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner, Çöşnük Mahallesi Muhtarı Burhan İnanç ve Zafer Mahallesi Muhtarı Kemal Bulguru ile bir araya gelen Vali Baruş, sorun ve talepleri dinledi.

Baruş, Fırat Mahallesi Çok Amaçlı Tesisleri'nde eğitim gören kursiyerlerle sohbet etti.

Muhtarlar, ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirerek Baruş'a teşekkür etti

Malatya Valisi, Ömer Urhal, Aydın, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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