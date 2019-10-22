Vali Baruş'tan mahalle ziyaretleri

Malatya Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Mahalli İdare ve Denetim Müdürü İsmet Timür ve Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Saruhan ile Tandoğan, Yıldıztepe ve Fevzi Çakmak mahalle muhtarlıklarını ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Tandoğan Mahallesi Muhtarı Yusuf Gökalp, Yıldıztepe Mahallesi Muhtarı Bayram Alışık ve Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Bilal Yerli ile bir araya gelen Vali Baruş, sorun ve talepleri dinledi.

Baruş, daha sonra Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kurumları gezerek incelemelerde bulundu.

Muhtarlar, ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirerek Baruş'a teşekkür etti.