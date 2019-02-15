Son Dakika Haberleri: Vali Baruş'tan Müsiad'a Ziyaret

Vali Baruş'tan Müsiad'a Ziyaret

59 dakika önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Baruş'tan Müsiad'a Ziyaret, System.String[]
Malatya Valisi Aydın Baruş, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Başkanı Muharrem Poyraz, "MÜSİAD Malatya Şubemizde 26 Ocak'ta yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında bir görev değişimi gerçekleşti, üyelerimiz bizleri bu göreve layık gördüler. Bizler de bu görevi Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımla beraber Allah'ın izniyle en iyi bir şekilde layığıyla yerine getirmeye çalışacağız. MÜSİAD kurumsal kimliğimiz gereği kamu kurum ve kuruluşlarıyla her zaman iş birliği içerisinde olmuş ve olmaya devam edecektir. Biz iş adamları olarak ekonomik anlamda şehrimizin büyümesi ve gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi Valimizin bilmesini isterim. Kendilerinin de bu konuda gayretli olduğunu biliyoruz. Malatya'ya nasıl yatırımcı çekebiliriz, nasıl ekonomiye ve yerli üretime destek verebiliriz konularını kendileriyle istişare edeceğiz ve desteklerini talep edeceğiz. Bizim üstümüze düşen bir görev olursa bizde her zaman hazır olduğumuzu bilinmesini isterim" şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kuruluna hayırlı olsun temennisinde bulunarak başarılar diledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:09 Kaynak: İHA

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