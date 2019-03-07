Vali Baruş'tan Regaip Kandili Mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Baruş, mesajında, üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu ayların ilk gecesi Regaip Kandili'ni idrak etmenin huzurunu paylaştıklarını aktardı.



Bu gecede kırgınların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden Baruş, şöyle devam etti:



"Bu gece vesilesiyle, aramızdaki kırgınlıkları, küskünlükleri ve dargınlıkları, bencilliği ve dünyevi hırslarımızı bir tarafa bırakarak yeniden kucaklaşmalı, gönüllerimizdeki sevgi bağlarını daha da güçlendirmeliyiz. Zira insanoğlu dostları, komşuları ve sosyal çevresi ile yaşayarak huzura kavuşabilecek şekilde yaratılmıştır. İnsan, yaratılışı gereği sevgiye, paylaşmaya, dayanışmaya, yardımlaşmaya muhtaçtır."



Baruş, İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ederek, bu gecenin bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni etti.

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