Vali Baruş'tan şehit polisin umreden dönen ailesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Baruş'tan şehit polisin umreden dönen ailesine ziyaret - Son Dakika

Vali Baruş'tan şehit polisin umreden dönen ailesine ziyaret

7 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, umre ziyaretinden dönen şehit polis babası Mehmet Kılıç ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Vali Baruş'tan şehit polisin umreden dönen ailesine ziyaret, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, umre ziyaretinden dönen şehit polis babası Mehmet Kılıç ve ailesini evlerinde ziyaret etti.


Vali Aydın Baruş,eşi Nagihan Baruş ile birlikte Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Sütlüce Mahallesinde oturan şehit polis Seracettin Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç'ı evinde ziyaret etti. Umreden yeni dönen aileyi tebrik eden Baruş, kendilerinden ve devletten bir taleplerinin olup olmadığını sordu.


Sütlüce Mahallesi eski muhtarı olan şehit babası Mehmet Kılıç, ziyaret nedeniyle Vali Baruş ve eşine teşekkür etti. - MALATYA

Mehmet Kılıç, Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:38 Kaynak: İHA
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