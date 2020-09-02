Vali Baruş'tan yeni adli yıl ziyareti - Son Dakika

Vali Baruş'tan yeni adli yıl ziyareti

Vali Aydın Baruş, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Adliye Sarayı'nı ziyaret etti.

Vali Baruş'tan yeni adli yıl ziyareti, System.String[]

Vali Aydın Baruş, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Adliye Sarayı'nı ziyaret etti.

Vali Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı İzzettin Duman, İdare Mahkemesi Başkanı Ali Doru, Vergi Mahkemesi Başkanı Adnan Karaman ve Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han'ı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

2020 - 2021 adli yılının ülke genelinde ve ilde adaleti sağlamak için gayret eden yargı camiası başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olması dileklerinde bulunan Vali Baruş, tüm adliye çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Güzel temennileri için Vali Baruş'a teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Savran, Başkan Duman, Başkan Doru, Başkan Karaman ve Başkan Han ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Baruş'a teşekkür ettiler. - MALATYA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 17:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Baruş'tan yeni adli yıl ziyareti - Son Dakika

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