Vali Baruş'tan Yeni Yıl Mesajı

Malatya Valisi Aydın
Baruş, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Baruş, mesajında, her yeni yılın başarı ve mutluluk yolunda, umutların tazelendiği yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, her yeni yılın aynı zamanda geçmişin muhasebesini yapma, hayata iyiye ve güzele doğru yön verme fırsatı sunan bir dönüm noktası olduğunu aktardı.
Ülkeyi 2019 yılında daha huzurlu ve müreffeh bir ortama ulaştırma yolunda herkesin gayret göstermesi gerektiğini ifade eden Baruş, şunları kaydetti:
"Yeni yılın asırlardır bizleri bir arada tutan kadim bağlarımızı güçlendirmesi, umutlarımızın gerçekleşmesi için azim ve gayretlerimizi artırması, başta cennet Türkiyemiz olmak üzere aynı coğrafyada yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi en büyük temennimdir. Bu vesileyle, hizmet etmekten onur duyduğum Malatya halkının ve kamu görevini icra etmekte olan bütün mesai arkadaşlarımın, yeni yılını en içten duygularımla tebrik eder, 2019 yılının aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini dilerim."