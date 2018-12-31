Son Dakika Haberleri: Vali Baruş'tan Yeni Yıl Mesajı

Vali Baruş'tan Yeni Yıl Mesajı

37 dakika önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Baruş'tan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, her yeni yılın başarı ve mutluluk yolunda, umutların tazelendiği yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, her yeni yılın aynı zamanda geçmişin muhasebesini yapma, hayata iyiye ve güzele doğru yön verme fırsatı sunan bir dönüm noktası olduğunu aktardı.

Ülkeyi 2019 yılında daha huzurlu ve müreffeh bir ortama ulaştırma yolunda herkesin gayret göstermesi gerektiğini ifade eden Baruş, şunları kaydetti:

"Yeni yılın asırlardır bizleri bir arada tutan kadim bağlarımızı güçlendirmesi, umutlarımızın gerçekleşmesi için azim ve gayretlerimizi artırması, başta cennet Türkiyemiz olmak üzere aynı coğrafyada yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi en büyük temennimdir. Bu vesileyle, hizmet etmekten onur duyduğum Malatya halkının ve kamu görevini icra etmekte olan bütün mesai arkadaşlarımın, yeni yılını en içten duygularımla tebrik eder, 2019 yılının aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini dilerim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:25 Kaynak: AA

Aydın, Malatya Valisi, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi

Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:02:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Baruş'tan Yeni Yıl Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]