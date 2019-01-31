Vali Baruş, Teknokent'te İnceleme Yaptı

Malatya Valisi Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (TEKNOKENT) inceleme yaptı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (TEKNOKENT) inceleme yaptı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, TEKNOKENT'te faaliyette bulunan firmaların ofislerini ziyaret ederek, Ar-Ge projeleri ve geleceğe yön veren teknolojileriyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı.



İncelemeler sonrası Pusula On Kuluçka Merkezinde Prof. Dr. Baharçiçek, Yrd. Doç. Dr. Kocamaz ve firma yetkilileriyle toplantı yapan Baruş, "İnönü Üniversitesi TEKNOKENT, bilginin üretime ve verime dönüştürülerek projeler geliştirilmesi noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz yerli ve milli projeler, dışa bağımlılığımızı azaltır. Bu projelerin hayata geçirilmesi, ilimizin, ülkemizin ekonomisi ve istihdamına önemli katkılar sağlar. Yapmış olduğunuz çalışmaları önemsiyor ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Baruş'a incelemeleri esnasında TEKNOKENT Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Kocamaz da eşlik etti.

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