Son Dakika Haberleri: Vali Baruş Tribünden Destek Verdi

Vali Baruş Tribünden Destek Verdi

1 saat önce

Ampute Futbol Süper Ligi'nin 6.haftasında Malatya Büyükşehir Belediyespor ile TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü arasında oynanan müsabakayı Malatya Valisi Aydın Baruş da tribünden takip etti.

Vali Baruş Tribünden Destek Verdi, System.String[]
Ampute Futbol Süper Ligi'nin 6.haftasında Malatya Büyükşehir Belediyespor ile TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü arasında oynanan müsabakayı Malatya Valisi Aydın Baruş da tribünden takip etti.

Müsabakayı Malatya Büyükşehir Belediyespor 7- 0 kaybetti. İyi bir futbolsever olduğu öğrenilen Vali Baruş, müsabakayı heyecanlı gözlerle izledi. Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nün kaptanı Osman Çakmak, "Rakip takımı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Bizimde yıllardan beri şampiyonluk hedefimiz var, olmadı ilk iki üç içerisinde bitirmek. Eğer topluma bir birey kazandırabiliyorsak ne mutlu bize parolamızla devam edeceğiz. Beni bugün aldığımız galibiyetten çok Malatya'da böyle bir tesisin olması mutlu etti" dedi. TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nün oyuncusu Bülent Çetin ise iyi hazırlanarak Malatya'ya geldiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

" Ankara'da hava şartları kötüydü ama yine de iyi hazırlandık. İyi de bir çıkış yakaladık. 6 hafta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet. İnşallah böyle devam edip sezon sonu ipi göğüslemek istiyoruz."

Malatya Büyükşehir Belediyespor'un kalecisi Selim Karadağ ise "Gücümüzü biliyorduk, kapalı oynamaya çalıştık ama rakip bizden gayet iyi bir takım. Bu şekilde götürebildiğimiz kadar götürmeye çalıştık ama rakibimiz kazandı. Biz biraz daha altlarda mücadele veriyoruz. Gücümüzü bilerek devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda iyi sonuçlar alarak, ilimizi temsil edeceğiz" diye konuştu.

Daha sonra ise hatıra fotoğrafı çekildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

TSK, Büyükşehir Belediyespor, Malatya, Spor
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