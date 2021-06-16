Vali Baruş, Uplass Ambalaj Sanayi, Günöz Tekstil ve Talu Tekstil İşletmelerini Ziyaret Etti - Son Dakika

Vali Aydın Baruş, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Uplass Ambalaj Sanayi, Günöz Tekstil ve Talu Tekstil işletmelerine ziyarette bulundu.

Vali Baruş, özellikle 2020-2021 yıllarında faaliyete geçen hem Malatya ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayan işletmeleri inceleyerek 1. OSB Müdürü Taha Memur ve işletme sahiplerinden bilgiler aldı.

Uplass Ambalaj Sanayi işletmesi firma sahibi Tamer Alpergun, 11000 metre kare alan içerisinde 7000 metrekare kapalı alana sahip olduklarını, asıl fabrikanın İstanbul'da faaliyette olduğunu 2. Bir firma içinde Malatya'yı tercih ettiklerini söyledi. Faaliyete yeni geçtikleri için şu an 40 kişiye istihdam sağladıklarını fakat hedeflerinin 150 kişiye istihdam sağlamak olduğunu belirtti.

Ardından Günöz Tekstil işletmesine geçen Vali Baruş, burada işletme hakkındaki bilgileri fabrika müdürü İbrahim Seçil Aydın'dan aldı. 196000 metrekare alan içinde 84000 metrekare kapalı alanda faaliyet gösterdiklerini belirten İbrahim Seçil Aydın, ilk olarak Çorlu'da ikinci olarak da Malatya'da fabrika kurduklarını söyledi. 2021 yılında işletmenin açılması dolayısıyla şu an için 400 kişiye istihdam sağladıklarını ilerleyen zamanlarda toplam 2000 kişiye istihdam sağlamak amacında olduklarını söyledi.

Son olarak Talu Tekstil işletmesine geçen Vali Baruş'u fabrika müdürü Özgür Odçıkın karşıladı. 2020 yılı itibariyle ihracata dayalı bir firma olarak faaliyete geçtiklerini, 65000 metrekare alanda 22000 metrekare kapalı alan ile faaliyet gösterdiklerini söyledi. 1100 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Özgür Odçıkın ziyaretinden ötürü Vali Aydın Baruş'a teşekkür etti.

Vali Aydın Baruş da "Hükümetimizin açıklamış olduğu teşvikler sayesinde Organize Sanayi Bölgelerimizde gerek hemşerilerimizin gerekse ülkemizin değişik illerinden gelen yatırımcıların yapmış olduğu önemli yatırımlar sayesinde, ilimizin istihdamına, ekonomisine çok değerli katkılar sağlamaktadır. Başta valiliğimiz olmak üzere ilimizdeki tüm kamu kurumları ve TSO olarak yatırımcının yanındayız ve her zaman desteklerimiz devam edecektir" dedi.