Üye Girişi
Vali Baruş, Uplass Ambalaj Sanayi, Günöz Tekstil ve Talu Tekstil İşletmelerini Ziyaret Etti - Son Dakika

Vali Baruş, Uplass Ambalaj Sanayi, Günöz Tekstil ve Talu Tekstil İşletmelerini Ziyaret Etti

16.06.2021 11:03
Vali Baruş, Uplass Ambalaj Sanayi, Günöz Tekstil ve Talu Tekstil İşletmelerini Ziyaret Etti, System.String[]

Vali Aydın Baruş, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Uplass Ambalaj Sanayi, Günöz Tekstil ve Talu Tekstil işletmelerine ziyarette bulundu.

Vali Aydın Baruş, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Uplass Ambalaj Sanayi, Günöz Tekstil ve Talu Tekstil işletmelerine ziyarette bulundu.

Vali Baruş, özellikle 2020-2021 yıllarında faaliyete geçen hem Malatya ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayan işletmeleri inceleyerek 1. OSB Müdürü Taha Memur ve işletme sahiplerinden bilgiler aldı.

Uplass Ambalaj Sanayi işletmesi firma sahibi Tamer Alpergun, 11000 metre kare alan içerisinde 7000 metrekare kapalı alana sahip olduklarını, asıl fabrikanın İstanbul'da faaliyette olduğunu 2. Bir firma içinde Malatya'yı tercih ettiklerini söyledi. Faaliyete yeni geçtikleri için şu an 40 kişiye istihdam sağladıklarını fakat hedeflerinin 150 kişiye istihdam sağlamak olduğunu belirtti.

Ardından Günöz Tekstil işletmesine geçen Vali Baruş, burada işletme hakkındaki bilgileri fabrika müdürü İbrahim Seçil Aydın'dan aldı. 196000 metrekare alan içinde 84000 metrekare kapalı alanda faaliyet gösterdiklerini belirten İbrahim Seçil Aydın, ilk olarak Çorlu'da ikinci olarak da Malatya'da fabrika kurduklarını söyledi. 2021 yılında işletmenin açılması dolayısıyla şu an için 400 kişiye istihdam sağladıklarını ilerleyen zamanlarda toplam 2000 kişiye istihdam sağlamak amacında olduklarını söyledi.

Son olarak Talu Tekstil işletmesine geçen Vali Baruş'u fabrika müdürü Özgür Odçıkın karşıladı. 2020 yılı itibariyle ihracata dayalı bir firma olarak faaliyete geçtiklerini, 65000 metrekare alanda 22000 metrekare kapalı alan ile faaliyet gösterdiklerini söyledi. 1100 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Özgür Odçıkın ziyaretinden ötürü Vali Aydın Baruş'a teşekkür etti.

Vali Aydın Baruş da "Hükümetimizin açıklamış olduğu teşvikler sayesinde Organize Sanayi Bölgelerimizde gerek hemşerilerimizin gerekse ülkemizin değişik illerinden gelen yatırımcıların yapmış olduğu önemli yatırımlar sayesinde, ilimizin istihdamına, ekonomisine çok değerli katkılar sağlamaktadır. Başta valiliğimiz olmak üzere ilimizdeki tüm kamu kurumları ve TSO olarak yatırımcının yanındayız ve her zaman desteklerimiz devam edecektir" dedi.

Vali Baruş, Uplass Ambalaj Sanayi, Günöz Tekstil ve Talu Tekstil İşletmelerini Ziyaret Etti

Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Malatya, Aydın, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Baruş, Uplass Ambalaj Sanayi, Günöz Tekstil ve Talu Tekstil İşletmelerini Ziyaret Etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor 11:34 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı 11:24 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı 11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor 11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır 10:17 CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı 10:13 Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım 09:18 Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi 08:17 Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
11:33 Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü
11:33 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor
11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
11:23 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı
11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor
10:55 Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı
10:12 Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
10:12 Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasında ilginç diyalog: Aaa onlar var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasında ilginç diyalog: Aaa onlar var mı?         
11:37
Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü         
11:34
Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı         
11:24
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 509 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 509 liradan işlem görüyor         
10:58
Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor         
10:13
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz         
07:18
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı         
23:48
Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü         
23:04
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti         
19:25
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek         
19:01
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 11:50:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Baruş, Uplass Ambalaj Sanayi, Günöz Tekstil ve Talu Tekstil İşletmelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement