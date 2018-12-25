Son Dakika Haberleri: Vali Baruş ve Başkan Gürkan Müftülerle Buluştu

Vali Baruş ve Başkan Gürkan Müftülerle Buluştu

29 dakika önce

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İlçe Müftüleri ile bir araya geldi.

Vali Baruş ve Başkan Gürkan Müftülerle Buluştu, System.String[]
Malatya Valisi Aydın Baruş ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İlçe Müftüleri ile bir araya geldi. Burada yapılan konuşmalarda, milli ve manevi değerlerin toplumda yer etmesi için ilçe müftülüklerine büyük görevlerin düştüğü belirtildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe müftülerinin katıldığı toplantı sonrası ilçe müftüleri ile bir araya gelerek, sohbet ettiler. Burada konuşan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, "Battalgazi, şüphesiz Malatya'mızın tarihi kültürel kimliğini bünyesinde taşıyan bir ilçemiz. O açıdan Başkanımıza camilerimize ve tarihi kültürel mirasımıza yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Diğer hizmetlerinde olduğu gibi Battalgazi'de bulunan Şahabe-i Kübra Medresesi'nin de inşallah elinden tutacağına inanıyoruz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Şahabe-i Kübra Medresesi Anadolu'da ilk yapılan camimizin hemen kıble kısmında olan medresedir. Türk tarihinde de, İslam tarihinde de önemli hocalara ev sahipliği yapmış ve önemli öğrencileri yetiştirmiş bir medresedir. Bu medresenin tekrar iyi edilmesi noktasında vakıflarımızla yapmış olduğumuz ortak çalışmalar neticesinde o bölgede, Ulu Cami'nin kıble kısmındaki yerin kamulaştırılması gerçekleştirildi. Bizde katkıda bulunduk belediye olarak. Diğer taraftan Milli eğitimimiz ile yapmış olduğumuz ortak protokol çerçevesinde orada bulunan Anadolu Lisesi'nin kaldırılarak Ziraat Meslek Lisesi'nin içerisine alınması, o bölgede boş alan oluşturdu. Bundan sonraki süreçte oradaki kazı işlemlerini bitirip, temellerini oluşturduktan hemen sonra da Şahabe-i Kübra Medresesi'ni kendi temelleri üzerinde ayağa kaldırıldığımız zaman, etrafı ile, ibadethaneleri ve odalarıyla birlikte Külliye ortaya çıkacak. Cenabı Allah nasip ederse inşallah 31 Mart tarihinden sonrada bütün Malatya'da ki bu tür yapılarımızı gün yüzüne çıkarıp, gelecek kuşaklarımıza aktarma noktasında sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret edeceğiz" dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş'ta yaptığı konuşmada, "Ülkemizin ve ilimizin müstesna yerlerinden biri olan Battalgazi'de birlikte bulunmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. İlçe Müftülerimiz, bizim vatandaşa verdiğimiz din hizmetleri bakımından önemli olduğu gibi, diğer taraftan da tarihi ve milli değerlerimizin nesillerimize öğretilmesi ve bu değerlere sahip çıkılarak bunların üzerinde durulması noktasında çok önemli bir vazife ifa ediyorlar. Müftülerimizin tek vazifesi camilere sahip çıkmak değil, aynı zamanda bizim değerlerimize sahip çıkılarak, yeni nesiller yetiştirilmesinde vatandaşlarımızla el ele çalışmak. Sizlere önemli vazifeler düşüyor. Bu anlamda Belediyelerimiz ile iş birliği noktasında gayret sarf etmeniz gerekiyor, Battalgazi'de bunun çok güzel bir örneği. Burada milletimizin sahip olduğu, aile ve kültürel bakımdan son derece zengin ve milletimizin kültür değerlerini günlük yaşantısının da hakim kılındığı bir anlayışa sahip olan halkın yaşadığı yöredir. Hem Battalgazi'de, hem de diğer ilçelerimizde sizlerin yapacağı çalışmalar, milletimizin gideceği yöne önemli bir istikamet verecektir. Buradaki sorumluluk duygusunu hiç bir zaman ihmal etmeden gecenizi gündüzüne katarak çalışacağınıza inanıyorum" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:12 Kaynak: İHA

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