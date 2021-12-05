Vali Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan MASKİ'ye ziyaret - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili Genel Müdür Mehmet Mert'ten bilgiler alan Gürkan ve Baruş, MASKİ personeliyle de bir araya geldi.

Burada konuşan Baruş, altyapının vatandaşın refahını en fazla etkileyen hizmetler olduğunu vurgulayarak, "MASKİ Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu hizmetler vatandaşı doğrudan etkiliyor. Sizlerin etkin bir şekilde çalışmanız vatandaşın hayatını etkiliyor. Bunun bilincinde olarak çalıştığınızı görüyoruz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Gürkan da MASKİ Genel Müdürlüğünün, 13 ilçede hizmet ve yatırımlar yaptığına işaret etti.

Büyük bir gayret ve çabayla hizmetin en kalitelisini insanlara götürdüklerini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Dünya gündeminde olan iklim değişikliği ve kuraklığın Malatya'da da olmasına rağmen vatandaşlarımıza su sıkıntısı yaşatmadık. Meteoroloji Bölge Müdürü ile yaptığımız görüşmede, Malatya'nın yağış miktarı yıllık ortalaması metrekareye 383 kilogram. Bu sene yağan yağmur 170 kilogramdır. Yani normal ortalamanın yarısından daha aşağıdadır. Bu şartlarda şehir merkezimiz, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimizde su sıkıntısı olmadı. Diğer ilçelerimizde de mevcut kaynaklarımızdaki kuraklık nedeniyle azalma ve pandemi nedeniyle kırsal bölgelerdeki nüfus artışına rağmen MASKİ Genel Müdürlüğümüz çok iyi çalışmalar gerçekleştirdi. Kuraklığa rağmen vatandaşlarımıza suyu ulaştırdık. Ancak vatandaşlarımızın da su tasarruf konusunda duyarlı olmaları gerekiyor. MASKİ Genel Müdürlüğümüz çok başarılı işler çıkarıyor. Arızalara anında müdahale konusunda da hassasiyet gösteriyor. Bizler vatandaşımıza hizmet etmekle sorumluyuz. Tüm mesai arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Öte yandan Malatya genelinde altyapı çalışmalarına devam eden MASKİ, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde imara açılan bölgede 2 bin metre içme suyu hattı yapıyor.