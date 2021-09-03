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Vali Baruş ve Keskin'den esnaf ziyareti - Son Dakika

Vali Baruş ve Keskin'den esnaf ziyareti

03.09.2021 14:51
Vali Baruş ve Keskin'den esnaf ziyareti, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, esnaf ziyaretinde bulundular.

Vali Baruş, MESOB Başkanı Keskin ve Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Bentli, birlikte şehir merkezinde esnafları işyerlerinde tek tek ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinleyip çözüm önerileri noktasında görüş alışverişinde bulundular.

Vali Baruş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, maske, mesafe, hijyen kuralları ile birlikte mutlaka aşılarını yaptırmaları konusunda hatırlatmalarda bulunarak, aşılarını yaptırmamış olanları ise ikna ederek, Sağlık İl Müdürlüğünün girişindeki aşı merkezine yönlendirdi. Vali Baruş, çok sayıda vatandaşı esnaf gezisi esnasında ikna ederek, aşı merkezine yönlendirdi.

Ziyaretleri esnasında esnaflardan gelen veya işyerlerinde müşteri olarak bulunan vatandaşların ilettiği sorunlar için ise Vali Baruş, ilgili kurum yöneticilerine aynı anda arayarak çözümü konusunda talimat verdi.

Ziyaretlerde Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, esnaf ve vatandaşların aşı ile ilgili sorularının yanında sağlık konusundaki cevap verdi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, "Malatya Valimiz Sayın Aydın Baruş'a günün her saatinde rahatlıkla ulaşıp esnaf ve sanatkârımızın sorun ve taleplerini iletebiliyoruz. Kendileri her zaman esnafın ve halkın içindedir. Valimiz Sayın Aydın Baruş'un gezisi esnafımız için moral olmuştur. Esnafımızın ve yanında çalışanlar büyük oranda aşısını yaptırmıştır. Vatandaşlarımızın da aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Valimiz Sayın Aydın Baruş'a esnaf ve sanatkarımıza yönelik destek ve hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Şevket Keskin, Malatya, Aydın, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Vali Baruş ve Keskin'den esnaf ziyareti - Son Dakika


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