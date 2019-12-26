Vali Baruş, yapımı devam tesisleri inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Baruş, yapımı devam tesisleri inceledi - Son Dakika

Vali Baruş, yapımı devam tesisleri inceledi

7 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapımı devam eden tesisleri inceledi.

Vali Baruş, yapımı devam tesisleri inceledi, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapımı devam eden tesisleri inceledi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, kent merkezinde yapılan merkez spor salonu, çok amaçlı spor salonu ve tam olimpik kapalı yüzme havuzunu ziyaret ederek incelemede bulundu.

Daha sonra Yeşiltepe Spor Kompleksi, Melekbaba Gençlik Merkezi, Battalgazi Futbol Sahası ve Spor Salonu'nda incelemede bulunan Baruş, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'dan devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Baruş, incelemenin ardından Battalgazi Spor Salonu'nda oynanan okullar arası voleybol müsabakasını izledi.

Malatya Valisi, Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı
Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak

Son Dakika Haberleri
21:35 Hastanede kalan ihtiyaç sahiplerinin kıyafetleri "Kızılay Butik"ten - Son Dakika
21:35 Polisten kaçan 2 şüpheli, tutuklandı - Son Dakika
21:35 Mersin'de karda kaybolan vatandaşın arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
21:34 Almanya'daki Türk çocuklarından Noel'de huzurevi ziyareti - Son Dakika
21:33 VAN-BAŞKALE'DE 12 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI - Son Dakika
20:48 Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 21:37:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Baruş, yapımı devam tesisleri inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]