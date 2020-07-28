Vali Baruş, YKS birincisini kabul etti - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Özge Dilay Örüm'ü kabul etti.

Vali Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okul idarecileri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Özge Dilay Örüm ile ailesini makamında ağırladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Özge'nin başarılı çalışma sonucunda başarı elde ettiğini söyledi.

Malatya Fen Lisesi'nin başarılı bir okul olduğunu aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Malatya Fen Lisesi'nde ki başarımıza baktığımızda ilk 1000'de 15, ilk 5 bin de 31, ilk 10 binde 46, ilk 20 binde de 59 öğrencimiz var. Malatya Fen Lisesi mezunu olup başarı elde eden toplam 96 öğrencimiz var. Özge Dilay'ın ailesini de tebrik ediyorum. Böyle bir evlada sahip oldukları için böyle değerli bir genci ülkemizin geleceği için Malatya'nın geleceği için yetiştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ne kadar gurur duysalar azdır. İnşallah bundan sonraki hayatında üniversite hayatında da Özge çok başarılı olur. Hem mesleğinde hem de hayatında başarılı bir fert olarak memleketimize, ülkemize ve Türkiye'ye çok değerli hizmetler verecektir."

Özge Dilay Örüm de başarılı olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Herkes kendi yolunu kurabilir tabi ki. Ben daha çok düzenli çalıştım. Bu konuda istikrarlı davrandım. Ailemde bu süreçte bana destek oluyordu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Eğitimim boyunca yanımda olan tüm öğretmenlerime de teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Baruş daha sonra YSK birincisi olan Özge Dilay Örüm'e tam altın hediye etti.