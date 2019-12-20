Vali, Başsavcı ve eski milli futbolcu, down sendromlu çocuklarla halay çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali, Başsavcı ve eski milli futbolcu, down sendromlu çocuklarla halay çekti - Son Dakika

Vali, Başsavcı ve eski milli futbolcu, down sendromlu çocuklarla halay çekti

6 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve eski milli futbolcu Tanju Çolak, down sendromlu çocuklarla halay çekti.

Vali, Başsavcı ve eski milli futbolcu, down sendromlu çocuklarla halay çekti, System.String[]

Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve eski milli futbolcu Tanju Çolak, down sendromlu çocuklarla halay çekti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı İsa Fidan Konferans Salonu'nda, Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu üçüncü kademe öğrencilerince program düzenlendi.

Kılıç, burada yaptığı konuşmada, programın özel öğrencilerle özel insanların buluşması olduğunu söyledi.

Öğrencilerin engelli değil, özel öğrenciler olduğunu dile getiren Kılıç, "Bilsinler ki yalnız değiller. Kendilerini seven, destekleyen, her an yardıma koşabilecek hakim savcı, avukat, komutan, emniyet müdürü, başkan ağabeyleri, başsavcı amcaları ve bir vali babaları var. Bunun farkında olsunlar. Bu öz güvenle hayatlarını idame etsinler." dedi.

Down sendromlu öğrencilerin sergilediği sıra gecesi etkinliği sırasında sahneye çıkan Kaymak, Kılıç ve Çolak, çiğ köfte yoğrulmasının ardından halay çekilmesine eşlik etti.

Çeşitli gösteriler sunan öğrenciler, türküler söyledi.

Pasta kesiminin ardından sona eren etkinliğe Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, daire müdürleri, hakim ve savcılar ile veliler katıldı.

Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:24 Kaynak: AA
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