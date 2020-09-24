Vali Becel, aile ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Vali Becel, aile ziyaretlerini sürdürüyor
Nevşehir'de göreve başlamasının ardından bulduğu her fırsatta aile ziyaretlerinde bulunan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, bu kapsamda aile ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.
Nevşehir'de göreve başlamasının ardından bulduğu her fırsatta aile ziyaretlerinde bulunan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, bu kapsamda aile ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, aile ziyaretlerinde Doğan ailesi ile devam etti. Doğan ailesini ziyaret eden Vali Becel, ailenin istek ve taleplerini dinlerken evde bulunan çocuklarla da yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı. Vali Becel, evde bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler verirken aile ile bir süre görüştükten sonra ayrıldı. - NEVŞEHİR
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