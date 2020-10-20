Vali Becel, Çakıllı köyünü ziyaret etti - Son Dakika

Vali Becel, Çakıllı köyünü ziyaret etti
20.10.2020 12:37
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünü ziyaret etti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünü ziyaret etti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel köy ziyaretlerine Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyü ile devam etti. Çakıllı köy muhtarından köy hakkında genel bilgiler alan Vali Becel daha sonra ise burada bulunan vatandaşlar ile bir süre görüştü. Vali Becel, köy ekmeği yapan kadınlar ile de bir süre görüşürken kadınlardan köy ekmeği hakkında bilgiler aldı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e Çakıllı köyü ziyaretine Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç eşlik etti. - NEVŞEHİR
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