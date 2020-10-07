Vali Becel, Çiçekli Cami ve Kur'an kursunu ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Nevşehir Esentepe Mahallesi'nde bulunan Çiçekli Camiyi ziyaret etti.

İçinde yetiştirilen 50'ye yakın türden 300 saksının üzerinde çiçek ve meyveleri ile ünlü Çiçekli Camiyi ziyaret eden Vali Becel camiyi ve yetiştirilen bitkileri yerinde inceledi. Vali İnci Sezer Becel kendi adına yetiştirilen çiçeğe de su vererek Cami İmam Hatibi Ahmet Aydemir'den bilgiler aldı.

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ile birlikte camiye ait bölümleri ve kültür merkezini inceleyen Vali Becel 4-6 yaş grubunda Kur'an eğitimi gören çocuklarla görüşerek bir süre sohbet etti.

Geçtiğimiz günlerde Yüksel ile Menduha Erdaş çifti tarafından bağışlanan ve Nevşehirli hayırseverler tarafından iç tefrişatı yaptırılarak Kur'an Kursu ile Diyanet Öğrenci Evi olarak hizmete giren binayı da gezen Vali Becel, Yüksel ve Menduha Erdaş çiftine de bağışları nedeniyle plaket takdim etti. - NEVŞEHİR