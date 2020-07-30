Vali Becel'den vatandaşlara bayramda "tedbir" uyarısı - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Becel, mesajında, bayramların, sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilinci ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günler olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde vatandaşların, bayramda daha dikkatli ve özenli olması gerektiğini ifade eden Becel, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınıyla mücadelemizde özellikle bayram münasebetiyle dost ve akraba ziyaretlerine bir süreliğine ara vermemiz, toplu bayramlaşma ve ziyaretlerden uzak durmamız, kurban kesim yerlerinde bulunduğumuz süre içerisinde de sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymamız, hem kendi sağlığımız hem de toplumumuzun sağlığı açısından çok önemlidir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram günlerinin sevincini, ülke olarak hep birlikte yaşayarak dayanışmanın en güzel örneğini oluşturacağımıza yürekten inanıyorum."