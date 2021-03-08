8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kadınların tarih boyunca, anne ve eş olmanın yanı sıra çalışma hayatında etkin bireyler olarak var olduğunu belirten Becel, kadının, insanlığın gelişiminde temel unsur görevi yürüttüğünü ifade etti.

Türk toplumunun, gelenek ve inanç bakımından kadının değerine yönelik kavramların farkında olduğunu kaydeden Becel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınların eşitlik, adalet ve barış için bir araya gelmelerinin başlangıcını temsil eden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada kadınların toplumdaki konumunun güçlendirilmesi adına çok büyük bir öneme sahiptir. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar' sözü kadınlarımızın daha çok çalışması ve üretmesini destekler. Anadolu erenlerinden ve ilimizin manevi şahsiyetlerinden Hünkar Hacı Bektaş Veli kadına 'Eşitim' demiş, 'Kadınlarınızı okutun' diye öğütlemiş ve Anadolu erenlerini topladığı mecliste Fatma Bacı'ya da önemli bir yer vermiştir."