Vali Becel, Engelliler günü nedeniyle ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Vali Becel, Engelliler günü nedeniyle ziyaretlerde bulundu
03.12.2020 14:26
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Nevşehir'de faaliyet gösteren dernekleri ziyaret etti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Nevşehir'de faaliyet gösteren dernekleri ziyaret etti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Nevşehir Engelliler ve Yaşlılar Derneği, Sakatlar Derneği'ni ve Umuda Bir Adım Derneği'ni ziyaret etti. Vali Becel ziyaretlerinde dernek başkanları ve üyeleri ile bir süre görüşürken engelli vatandaşların sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini ifade etti. - NEVŞEHİR
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