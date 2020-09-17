Vali Becel, Göreme'de korona virüs denetimlerine katıldı - Son Dakika

Vali Becel, Göreme'de korona virüs denetimlerine katıldı

Vali Becel, Göreme'de korona virüs denetimlerine katıldı Nevşehir'de Kovid-19 denetimleri sürüyor Vali Becel, " Tüm uyarılara rağmen maske takmayanlara cezai işlem uyguluyoruz" İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de...

Vali Becel, Göreme'de korona virüs denetimlerine katıldı

Nevşehir'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

Vali Becel, " Tüm uyarılara rağmen maske takmayanlara cezai işlem uyguluyoruz"

NEVŞEHİR - İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de Vali İnci Sezer Becel başkanlığında korona virüs denetimi yapıldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in başkanlık ettiği ve merkeze bağlı Göreme beldesinde gerçekleştirilen denetimlere, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren eşlik etti. Göreme merkezindeki cadde ve sokaklar gezilerek Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında esnafı ziyaret eden Vali Becel ve beraberindekiler, esnaf ve vatandaşlarla hem sohbet etti, hem de uyulması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı denetim gerçekleştirdiklerini kaydeden Vali Becel, insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde çok yönlü denetim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tedbirlere uymanın önemini anlatan Vali Becel, "Maske yasağı ülke genelinde yapılan bir uygulama. Ama biz vatandaşlarımızı cezalandırmak gayesiyle olaya bakmıyoruz. Çoğunlukla denetim yaparken ekiplerimiz uyarmak, ikaz etmek ve kurallara uyumunu sağlamak noktasında çaba sarf ediyorlar. Tüm uyarı ve ikazlara rağmen eğer maske takmamakta direttiğinde ceza uyguluyoruz. Bizler kimsenin uyarmasına gerek kalmadan bunun ciddiyetini kavrayıp ona göre hareket etmemiz gerekir. Vatandaşlarımızın da sadece kendi sağlığını değil, toplumun sağlığını tehdit altına aldığını düşünerek hareket etmesini ve izolasyonda geçirmesi gereken özellikle ilk 7 günlük süreyi mutlaka dikkat ederek evinde geçirmesini istiyoruz. Daha sağlıklı en kısa zamanda en güzel günlere erişmesi için tüm vatandaşlarımızın kurallara maksimum uymasını istiyoruz" dedi.

Vali Becel, Göreme'de korona virüs denetimlerine katıldı

Koronavirüs, İnci Sezer, Nevşehir, Becel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Becel, Göreme'de korona virüs denetimlerine katıldı - Son Dakika

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