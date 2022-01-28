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Vali Becel; güvercinleri yemledi - Son Dakika

Vali Becel; güvercinleri yemledi

28.01.2022 13:27

Vali Becel; güvercinleri yemledi Son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları Nevşehir'de unutulmadı.

Vali Becel; güvercinleri yemledi

NEVŞEHİR - Son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları Nevşehir'de unutulmadı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ile birlikte Uçhisar Kasabasında bulunan güvercinlik vadisindeki güvercinlere yem verdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan güvercinlere yem veren Vali Becel'in o anları Nevşehir Valiliği Sosyal medya hesabında yayınlanarak, "İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle, doğadaki dostlarımız için yem ve su bırakarak, saha alanlarında incelemelerde bulunduk. Her can bizim için çok değerli" denildi.

Milletvekili Açıkgöz sokak hayvanlarını yemledi

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve Hayvan Hakları Nevşehir Temsilcisi Sevinç Dörtkol ile birlikte Uçhisar Kasabası yakınlarındaki sokak hayvanlarına yem bıraktı. Arazide köpeklerden korktuğu için ağaca çıkan ve orada mahsur kalan kedide, Açıkgöz'ün makam şoförü Muhammet Ali Özcan tarafından kurtarıldı. Açıkgöz, yaptığı açıklamada, "Bugün doğadayız. Bu yaratılmış güzel hayvanlarımızla beraberiz. Onlar da bu doğanın bir parçası. Hayatı beraber yaşıyoruz. Bu zorlu kış şartlarında onlarında aç kalmaması için, il özel idaremizle birlikte yem bıraktık. Bu hassasiyeti taşımak gerekiyor. Buradan bütün Nevşehirli hemşerilerimize sesleniyorum. Onlarında birer can olduğunu ve kış şartlarını zor geçirdiğini unutmayalım. Özel idaremizle beraber buraya terk edilmiş köpeklerimize yem verdik. Gerçekten kutsal bir iş yaptık. Bütün vatandaşlarımızı bu duyarlılığa teşvik ediyoruz" dedi.

Hayvan Hakları gönüllüsü Sevinç Dörtkol da, "Gönüllü olarak bu kış şartlarında yardımcı olmaya çalışıyorum. Her gün bir fiil bunu yapıyorum. Bütün Nevşehirli vatandaşlarımızı, arazide ve merkezde olan hayvanlara, bu kış şartlarında duyarlı olmaya davet ediyorum. Onlarda bizler gibi can taşıyorlar. Açlar ve üşüyorlar. Lütfen onlara destek olalım.

Vali Becel; güvercinleri yemledi
Vali Becel; güvercinleri yemledi
Vali Becel; güvercinleri yemledi

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Sokak Hayvanları, Nevşehir, Becel, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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