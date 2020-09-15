Vali Becel, İlköğretim Haftası kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İlköğretim Haftası dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerimizin ve büyük gayretlerle ilimizin her köşesinde hizmet veren öğretmenlerimizin yeni eğitim-öğretim yılı heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaşıyoruz. Bu yıl dünya geleninde baş gösteren koronabvirüs salgını nedeniyle birçok alanda olduğu gibi eğitimde de çocuklarımız okullarından uzak kalsa da, inanıyorum ki normalleşeceğimiz günlere yeniden hep birlikte kavuşacağız ve eskiden olduğu gibi okullarımız yine çocuklarımızın sesleriyle yankılanacaktır" dedi.

Vali Becel, "Aileden başlayan öğrenme sürecinin ikinci adımını okul dönemi oluşturmaktadır. Bu süreçte elde edilen kazanımlar, bireylerin ve dolayısıyla da gelecekte milletimizin hayatını şekillendirecektir. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güven içerisinde yaşamak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, ancak ve ancak bilinçli, birikimli ve donanımlı bir eğitim ve öğretimle mümkün olabilir. Bundan dolayıdır ki bir toplum, medeniyet sahasında ne kadar yol almak isterse; eğitime o kadar önem vermek durumundadır. Atatürk'ün "Eğitimdir ki bir ulusu, ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır; ya da tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır" sözleri, eğitimin önemini açıkça ifade etmektedir. Amacımız, hayat boyu eğitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, eğitimden aldığı güçle yoğun rekabet ortamının şartlarına uyum sağlayabilen, bağımsız düşünebilen ve sorgulayan bireyler yetiştirebilmektir. Bunun için; idare, öğretmen, veli ve öğrenci koordinasyonunu en güzel şekilde tesis ederek çocuklarımızın başarılı bir şekilde eğitim hayatını tamamlamaları için elimizden gelenin daha fazlasını yapmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftası'nı kutluyor, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilimiz ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR