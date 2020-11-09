Vali Becel, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, okul ziyaretlerine Atatürk İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret ederek sürdürdü. Öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Vali Becel burada öğrenciler ile bir süre sohbet etmesinin ardından okul idarecilerinden bilgiler aldı. Vali Becel daha sonra sınıfları ziyaret ederken öğrencileri ile bir süre sohbet etmesinin ardından okul ziyareti sona erdi. - NEVŞEHİR