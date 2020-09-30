Vali Becel, Kozaklı köylerini ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kozaklı ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek burada vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel köy ziyaretlerine Kozaklı ilçesine bağlı köyler ile devam etti. Vali Becel güne beraberinde ilk İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ile Kozaklı Kaymakamı Samet Öztürk'ü ziyaret ederek başlarken daha sonra ise köy ziyaretlerine devam etti. Kozaklı ilçesine bağlı Doyduk, Aylı ve Kanlıca köylerini ziyaret eden Vali İnci Sezer Becel burada köy muhtarlarından köylerin ihtiyaçlarını dinlerken köyde bulunan vatandaşlar ile de bir süre sohbet etti.

Vali Becel'in köy ziyaretlerine İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve Kozaklı Kaymakamı Samet Öztürk eşlik etti. - NEVŞEHİR